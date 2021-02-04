Националисты пытались штурмовать здание телеканала «Наш» в Киеве
Украинские националисты собрались сегодня возле офиса телеканала «Наш» в Киеве после того, как журналисты телеканала провели эфир в поддержку трех попавших под санкции местных властей телеканалов, сообщают «РИА Новости».
«К зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек», — говорится в сообщении. Затем произошел конфликт между националистами и журналистами телеканала, которых первые обвинили в пророссийской позиции. В настоящее время обстановка возле редакции спокойная.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, однако США поддержали это решение.
Позже сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил о намерении своей фракции запустить в отношении Зеленского процедуру импичмента.