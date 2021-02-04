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Националисты пытались штурмовать здание телеканала «Наш» в Киеве

Ведомости

Украинские националисты собрались сегодня возле офиса телеканала «Наш» в Киеве после того, как журналисты телеканала провели эфир в поддержку трех попавших под санкции местных властей телеканалов, сообщают «РИА Новости».

«К зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек», — говорится в сообщении. Затем произошел конфликт между националистами и журналистами телеканала, которых первые обвинили в пророссийской позиции. В настоящее время обстановка возле редакции спокойная.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, однако США поддержали это решение.

Позже сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил о намерении своей фракции запустить в отношении Зеленского процедуру импичмента. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали закрытие трех телеканалов на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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