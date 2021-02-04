Националисты пытались штурмовать здание телеканала «Наш» в Киеве

«К зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации "С14". После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте силовиками. Полицейские задержали четырех человек», — говорится в сообщении. Затем произошел конфликт между националистами и журналистами телеканала, которых первые обвинили в пророссийской позиции. В настоящее время обстановка возле редакции спокойная.