Захарова пообещала США «серьезный разговор» из-за заявлений по протестам в России
Россия намерена провести «серьезный разговор» с США на фоне заявлений Вашингтона о несанкционированных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, своей риторикой Вашингтон пытается «увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем».
«У нас есть все основания выражать тревогу, требуя соблюдение элементарных прав человека, о которых американские власти постоянно и весьма лицемерно заботятся в отношении других стран, но не стесняются игнорировать у себя дома», — подчеркнула она.
23 января в посольстве США, комментируя протестные акции, заявили, что действия российских властей направлены на «подавление прав на мирные протесты, свободу выражения мнений».
Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ранее Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.