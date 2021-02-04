Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Администрация Байдена решила заморозить передислокацию войск из Германии

Ведомости

Президент США Джо Байден объявит 4 февраля о начале обзора находящихся за рубежом американских сил, а также о замораживании передислокации военнослужащих в Германии. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 

«[Президент] объявит о том, что министр [обороны Ллойд] Остин проведет обзор дислоцированных по всему миру американских сил, в ходе которого будет заморожена передислокация войск [США] в Германии», — сказал Салливан. 

Экс-президент США Дональд Трамп в июне 2020 г. приказал сократить численность американских войск на базах в Германии. Трамп обосновывал решение тем, что Германия нарушает финансовые обязательства перед НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение вопросом взаимоотношений США и Германии, но отмечал, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе. В августе того же года теперь уже бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией». 

Эспер добавлял, что большинство союзников США по НАТО поддержали это решение Трампа. Руководитель Пентагона также заявил, что крупные страны, такие как Германия, должны платить НАТО более 2% ВВП, чтобы противостоять России.

Ранее по теме: Министр обороны США объяснил необходимость передислокации войск к границам России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных