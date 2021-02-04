Администрация Байдена решила заморозить передислокацию войск из Германии
Президент США Джо Байден объявит 4 февраля о начале обзора находящихся за рубежом американских сил, а также о замораживании передислокации военнослужащих в Германии. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
«[Президент] объявит о том, что министр [обороны Ллойд] Остин проведет обзор дислоцированных по всему миру американских сил, в ходе которого будет заморожена передислокация войск [США] в Германии», — сказал Салливан.
Экс-президент США Дональд Трамп в июне 2020 г. приказал сократить численность американских войск на базах в Германии. Трамп обосновывал решение тем, что Германия нарушает финансовые обязательства перед НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение вопросом взаимоотношений США и Германии, но отмечал, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе. В августе того же года теперь уже бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией».
Эспер добавлял, что большинство союзников США по НАТО поддержали это решение Трампа. Руководитель Пентагона также заявил, что крупные страны, такие как Германия, должны платить НАТО более 2% ВВП, чтобы противостоять России.