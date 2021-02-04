Администрация Байдена решила заморозить передислокацию войск из Германии

Экс-президент США Дональд Трамп в июне 2020 г. приказал сократить численность американских войск на базах в Германии. Трамп обосновывал решение тем, что Германия нарушает финансовые обязательства перед НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение вопросом взаимоотношений США и Германии, но отмечал, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе. В августе того же года теперь уже бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией».