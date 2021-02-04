Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. ЦИК сообщил, что бессменный с 1994 г. глава государства Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, в то время как его соперница Светлана Тихановская, представляющая оппозицию, — 10,09%. После этого в стране начались протесты.