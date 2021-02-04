Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

Ведомости

Назначенная послом США в Белоруссии в конце декабря Джули Фишер встретилась с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, сообщила американская дипмиссия в Минске на своей странице в Twitter.

«На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской назначенный посол Фишер подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Белоруссии и тех людей во всем мире, которые сталкиваются с ужасающей жестокостью при реализации своих основных свобод», — говорится в заявлении посольства.

Сама Тихановская, комментируя встречу, отметила, что дружба с США имеет большое значение для жителей Белоруссии и их стремления к демократическому будущему. Цитату политика привела ее пресс-служба в Telegram.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. ЦИК сообщил, что бессменный с 1994 г. глава государства Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, в то время как его соперница Светлана Тихановская, представляющая оппозицию, — 10,09%. После этого в стране начались протесты. 

Тихановская продолжает возглавлять оппозицию из Литвы, куда уехала вскоре после выборов. Ее поддерживают страны Запада и США, которые назвали выборы в Белоруссии «сфальсифицированными» и призвали провести их заново. 

Ранее по теме: Тихановская попросила помощи у ОБСЕ в возвращении в Белоруссию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных