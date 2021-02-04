Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской
Назначенная послом США в Белоруссии в конце декабря Джули Фишер встретилась с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, сообщила американская дипмиссия в Минске на своей странице в Twitter.
«На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской назначенный посол Фишер подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Белоруссии и тех людей во всем мире, которые сталкиваются с ужасающей жестокостью при реализации своих основных свобод», — говорится в заявлении посольства.
Сама Тихановская, комментируя встречу, отметила, что дружба с США имеет большое значение для жителей Белоруссии и их стремления к демократическому будущему. Цитату политика привела ее пресс-служба в Telegram.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. ЦИК сообщил, что бессменный с 1994 г. глава государства Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, в то время как его соперница Светлана Тихановская, представляющая оппозицию, — 10,09%. После этого в стране начались протесты.
Тихановская продолжает возглавлять оппозицию из Литвы, куда уехала вскоре после выборов. Ее поддерживают страны Запада и США, которые назвали выборы в Белоруссии «сфальсифицированными» и призвали провести их заново.