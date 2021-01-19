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Тихановская попросила помощи у ОБСЕ в возвращении в Белоруссию

Ведомости

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международные организации помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию. Такое заявление Тихановская сделала в ходе онлайн-встречи с послами Евросоюза в ОБСЕ, говорится на ее сайте. Сейчас Тихановская находится в Литве.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», — сказала Тихановская.

В Белоруссии против Тихановской возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). Также она является фигурантом уголовного дела по факту создания экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии). Белоруссия и Россия объявили Тихановскую в международный розыск.

После проведения выборов президента страны в августе 2020 г. в Белоруссии начался политический кризис. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Страны Евросоюза, Великобритания и США не признали легитимность правления Лукашенко. Они ввели санкции против него и десятков белорусских должностных лиц, а также связанных с ними организаций и компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных