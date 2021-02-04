Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

«Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран», — говорится в сообщении.