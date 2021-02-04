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Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он поздравил его со вступлением в должность и выразил готовность к конструктивному диалогу, сообщается на сайте МИД РФ.

«Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран», — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, обсудили содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуацию на Украине.

Блинкен также затронул ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, в связи с чем Лавров «дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему РФ», а также обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования лиц в США.

Ранее Блинкен выразил «глубокую встревоженность» «жестоким разгоном» участников протестов в России, вышедших на митинг в поддержку Навального. Позднее МИД России на своей странице в Facebook опубликовал заявление, где обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны, «раскрутке фейков» и призывах к несанкционированным акциям через подконтрольные Вашингтону интернет-платформы.

Ранее по теме: США ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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