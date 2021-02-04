Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он поздравил его со вступлением в должность и выразил готовность к конструктивному диалогу, сообщается на сайте МИД РФ.
«Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран», — говорится в сообщении.
В ходе разговора стороны приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, обсудили содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуацию на Украине.
Блинкен также затронул ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, в связи с чем Лавров «дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему РФ», а также обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования лиц в США.
Ранее Блинкен выразил «глубокую встревоженность» «жестоким разгоном» участников протестов в России, вышедших на митинг в поддержку Навального. Позднее МИД России на своей странице в Facebook опубликовал заявление, где обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны, «раскрутке фейков» и призывах к несанкционированным акциям через подконтрольные Вашингтону интернет-платформы.