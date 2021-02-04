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США пригрозили ввести новые меры против России

Ведомости

США планируют ввести новые меры против России, которые «повлияют на поведение» страны, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».

«В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан на территории Европы, это касается кибератак, которые вы упомянули, и многих других вещей», — сказал Салливан.

Он добавил, что Вашингтон усилит давление на Москву тогда, когда посчитает нужным. В целом такая стратегия рассчитана на то, чтобы США могли занять «более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии». Однако Салливан не исключил, что США могут сотрудничать с Россией в сферах, которые представляют для них интерес.

США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. Последние, введенные на закате администрации бывшего президента Дональда Трампа, коснулись трубоукладчика «Фортуна», владеющей этим судном компании KVT-RUS, а также предприятия «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра». «Фортуна» задействована в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», против проекта уже действует ряд американских ограничений.

В феврале группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным.

Ранее по теме: Песков прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных