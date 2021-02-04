США пригрозили ввести новые меры против России

Он добавил, что Вашингтон усилит давление на Москву тогда, когда посчитает нужным. В целом такая стратегия рассчитана на то, чтобы США могли занять «более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии». Однако Салливан не исключил, что США могут сотрудничать с Россией в сферах, которые представляют для них интерес.