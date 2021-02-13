В Вашингтоне заявили об использовании Москвой вакцины в дипломатических целях
Россия использует разработанную вакцину от коронавируса для достижения дипломатических целей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Конечно, мы видели попытки других стран — Китая и России — использовать вакцины как средство достижения дипломатического прогресса», — заявила она.
США с беспокойством наблюдают за этим, добавила она.
Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в некоторых странах планируются провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.