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Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса

Ведомости

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил своего преемника на посту Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) Александра Турчинова в потере Крыма и войне на Донбассе. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. 

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно "майдан", а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине», — заявил Янукович. По его словам, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 г., они будут препятствием для полного национального примирения. «Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 гг. должны понести самое суровое наказание», — подчеркнул Янукович.

В апреле 2014 г. после того, как местные жители взяли под свой контроль административные здания в Донбассе, на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в регионе военной операции. В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных