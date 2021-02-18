Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно "майдан", а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине», — заявил Янукович. По его словам, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 г., они будут препятствием для полного национального примирения. «Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 гг. должны понести самое суровое наказание», — подчеркнул Янукович.