Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса
Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил своего преемника на посту Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) Александра Турчинова в потере Крыма и войне на Донбассе. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.
«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно "майдан", а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине», — заявил Янукович. По его словам, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 г., они будут препятствием для полного национального примирения. «Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 гг. должны понести самое суровое наказание», — подчеркнул Янукович.
В апреле 2014 г. после того, как местные жители взяли под свой контроль административные здания в Донбассе, на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в регионе военной операции. В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.