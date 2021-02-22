В ГД предложили отнести клевету на ветеранов к одной из форм реабилитации нацизма
Группа депутатов Госдумы подготовила поправки ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, предполагающие ужесточение ответственности за клевету и оскобрение ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба «Единой России».
«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявила один из авторов поправок, зампред Госдумы Ирина Яровая.
Помимо нее, авторами законопроекта выступили председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
Отмечается, что законопроект о защите исторической памяти, в который и вносятся поправки, был единогласно принят в первом чтении 10 февраля.
Ирина Яровая стала инициатором введения уголовной ответственности за оправдание нацизма в России в 2014 г. Речь идет о статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма», которая предусматривает наказание в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Сейчас по ней установлена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. В пункте втором этой статьи прописано ужесточение наказания, если преступление совершено с использованием СМИ либо с использованием служебного положения.