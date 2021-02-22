Миронова избрали председателем партии «Справедливая Россия — За правду»
На пост председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» делегаты съезда объединенной партии тайным голосованием избрали Сергея Миронова.
«На должность председателя партии делегаты съезда тайным голосованием избрали Сергея Миронова», — сообщается на сайте партии.
Сопредседателями стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.
«Коллеги, спасибо большое за доверие. Но дело в том, что, я точно не помню, но на последнем съезде где-то 10-12 [человек] все-таки было против. Честно говоря, как-то вы меня смутили», — приводит ТАСС слова Миронова после оглашения результатов голосования.