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Кремль ответил на сообщения о переносе послания президента на весну

Ведомости

Дата выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию пока не назначена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что как только дата будет определена, СМИ об этом проинформируют. 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что президент выступит с ежегодным посланием в конце марта — начале апреля. По данным одного из собеседников издания, эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления президента. Другой источник добавил, что оглашение послания весной позволит президенту отметить успехи в борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, президент в своем послании также затронет темы продвижения в мире российских вакцин от коронавируса и выборов в Госдуму в сентябре этого года. 

Согласно ст. 84 Конституции президент Российской Федерации «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных