Кремль ответил на сообщения о переносе послания президента на весну

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что президент выступит с ежегодным посланием в конце марта — начале апреля. По данным одного из собеседников издания, эти сроки не окончательные, так как пока не началась предметная работа над текстом выступления президента. Другой источник добавил, что оглашение послания весной позволит президенту отметить успехи в борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, президент в своем послании также затронет темы продвижения в мире российских вакцин от коронавируса и выборов в Госдуму в сентябре этого года.