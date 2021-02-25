Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

В декабре 2020 г. власти Евросоюза ввели ограничения против российских граждан за якобы вовлеченность российской стороны в кибератаку на Бундестаг в 2015 г. Ограничения коснулись, в частности, начальника Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игоря Костюкова. Позже к санкциям присоединилась Великобритания и еще семь европейских стран, не входящих в ЕС.