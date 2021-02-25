Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
Генпрокуратура Германии обвинила немецкого гражданина в сборе данных в бундестаге в пользу «ГРУ», говорится в сообщении ведомства.
«Гражданин Германии Йенс Ф. обвинен в деятельности агента секретной службы», — сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. По данным ведомства, Йенс Ф. работал в компании, обслуживавшей и проверявшей переносные электроприборы, используемых бундестагом, а также имел доступ к соответствующим документам, и в 2017 г. решил их передать российским спецслужбам «по собственной инициативе».
«Для этого он изготовил носитель данных с соответствующими файлами в формате PDF и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который на постоянной основе работает в российской военной разведке ГРУ», — уточнили в Генпрокуратуре ФРГ. Обвинение Йенсу Ф. было предъявлено 12 февраля 2021 г.
В декабре 2020 г. власти Евросоюза ввели ограничения против российских граждан за якобы вовлеченность российской стороны в кибератаку на Бундестаг в 2015 г. Ограничения коснулись, в частности, начальника Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игоря Костюкова. Позже к санкциям присоединилась Великобритания и еще семь европейских стран, не входящих в ЕС.
Россия в декабре ввела ответные санкции в отношении немецких должностных лиц, расширив список тех, кто не может въезжать на российскую территорию, однако не уточнила имен.