Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

Ведомости

Генпрокуратура Германии обвинила немецкого гражданина в сборе данных в бундестаге в пользу «ГРУ», говорится в сообщении ведомства.

«Гражданин Германии Йенс Ф. обвинен в деятельности агента секретной службы», — сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. По данным ведомства, Йенс Ф. работал в компании, обслуживавшей и проверявшей переносные электроприборы, используемых бундестагом, а также имел доступ к соответствующим документам, и в 2017 г. решил их передать российским спецслужбам «по собственной инициативе».

«Для этого он изготовил носитель данных с соответствующими файлами в формате PDF и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который на постоянной основе работает в российской военной разведке ГРУ», — уточнили в Генпрокуратуре ФРГ. Обвинение Йенсу Ф. было предъявлено 12 февраля 2021 г.

В декабре 2020 г. власти Евросоюза ввели ограничения против российских граждан за якобы вовлеченность российской стороны в кибератаку на Бундестаг в 2015 г. Ограничения коснулись, в частности, начальника Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игоря Костюкова. Позже к санкциям присоединилась Великобритания и еще семь европейских стран, не входящих в ЕС.

Россия в декабре ввела ответные санкции в отношении немецких должностных лиц, расширив список тех, кто не может въезжать на российскую территорию, однако не уточнила имен.

Ранее по теме: МИД расширил санкционный список невъездных граждан Германии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных