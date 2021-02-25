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Лавров выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отправить премьера Никола Пашиняна и его правительство в отставку после того, как им был смещен с должности замглавы структуры Тиран Хачатрян. Пашинян назвал требование своей отставки Генштабом попыткой военного переворота и уволил главу структуры Оника Гаспаряна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, однако считают происходящее внутренним делом страны. 

Ранее по теме: Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных