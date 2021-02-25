Лавров выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении, сообщила пресс-служба российского МИДа.
«А.Г.Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отправить премьера Никола Пашиняна и его правительство в отставку после того, как им был смещен с должности замглавы структуры Тиран Хачатрян. Пашинян назвал требование своей отставки Генштабом попыткой военного переворота и уволил главу структуры Оника Гаспаряна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, однако считают происходящее внутренним делом страны.