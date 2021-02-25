Лавров выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении

Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отправить премьера Никола Пашиняна и его правительство в отставку после того, как им был смещен с должности замглавы структуры Тиран Хачатрян. Пашинян назвал требование своей отставки Генштабом попыткой военного переворота и уволил главу структуры Оника Гаспаряна.