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Зеленский поддержал усиление присутствия НАТО в Черном море

Ведомости

Украина заинтересована в усилении присутствия военного альянса НАТО в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем военного альянса Йенсом Столтенбергом.

«Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море», — говорится в сообщении офиса украинского лидера по итогам разговора.

Военный альянс уже начал прилагать усилия для увеличения своего присутствия в Черном море, подчеркнул Столтенберг.

Другой темой для обсуждения между сторонами стали перспективы членства Украины в НАТО.

«На сегодняшний день наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это – прежде всего укрепление нашего оборонного сектора», – сказал Зеленский.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных