Зеленский поддержал усиление присутствия НАТО в Черном море
Украина заинтересована в усилении присутствия военного альянса НАТО в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем военного альянса Йенсом Столтенбергом.
«Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море», — говорится в сообщении офиса украинского лидера по итогам разговора.
Военный альянс уже начал прилагать усилия для увеличения своего присутствия в Черном море, подчеркнул Столтенберг.
Другой темой для обсуждения между сторонами стали перспективы членства Украины в НАТО.
«На сегодняшний день наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель – ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это – прежде всего укрепление нашего оборонного сектора», – сказал Зеленский.
9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России.