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Два корабля НАТО вошли в Черное море

Ведомости

Черноморский флот начал следить за двумя кораблями НАТО, вошедшими в Черное море, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – говорится в сообщении.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, страна заинтересована в усилении присутствия военного альянса НАТО в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря 9 февраля, имеющими антироссийскую направленность и угрожающими миру и стабильности.

Ранее по теме: Зеленский поддержал усиление присутствия НАТО в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных