Два корабля НАТО вошли в Черное море

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, страна заинтересована в усилении присутствия военного альянса НАТО в Черном море.