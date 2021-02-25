Два корабля НАТО вошли в Черное море
Черноморский флот начал следить за двумя кораблями НАТО, вошедшими в Черное море, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – говорится в сообщении.
9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что усиление присутствия военного альянса в Черном море является ответом на действия России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, страна заинтересована в усилении присутствия военного альянса НАТО в Черном море.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря 9 февраля, имеющими антироссийскую направленность и угрожающими миру и стабильности.