В ООН прокомментировали ситуацию в Армении
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены ситуацией в Армении и призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий путем диалога.
«То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий», — цитирует «РИА Новости» представителя генсека.
Ситуацию ранее также обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.
Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна.