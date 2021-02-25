В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

«То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий», — цитирует «РИА Новости» представителя генсека.