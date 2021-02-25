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В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

Ведомости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены ситуацией в Армении и призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий путем диалога.

«То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий», — цитирует «РИА Новости» представителя генсека.

Ситуацию ранее также обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна.

Ранее по теме: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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