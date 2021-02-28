В министерстве охраны окружающей среды Германии заявили о поддержке «Северного потока – 2»
Германия нуждается в газопроводе «Северный поток – 2», поскольку не сможет в ближайшее время отказаться от газа, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в беседе с Welt am Sonntag.
«Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа. Нам по-прежнему будет необходим природный газ в этом и следующем десятилетии», — заявила она.
Министр также обратила внимание на то, что Германия рискует получить множество исков о компенсации в международных арбитражных судах в случае заморозки проекта.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство Германии рассматривает четыре варианта развития событий вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе возможность его «отключения» по инициативе Германии или игнорирование противников проекта.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г. США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.