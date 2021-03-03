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ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе

Ведомости

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получила разрешение вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек войск Украины, заявил официальный представитель милиции ДНР.

В ведомстве рассказали, что боевики батальона морской пехоты ВСУ выпустили 100 мин из 82-мм минометов по району населенного пункта Ленинское. Украинские силовики прикрывались от ответного огня мирными жителями, добавили в управлении народной милиции. 

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сообщил официальный представитель милиции ДНР. Действия украинской стороны исключают соблюдение режима перемирия, добавил представитель ведомства. 

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных