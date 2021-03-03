ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получила разрешение вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек войск Украины, заявил официальный представитель милиции ДНР.
В ведомстве рассказали, что боевики батальона морской пехоты ВСУ выпустили 100 мин из 82-мм минометов по району населенного пункта Ленинское. Украинские силовики прикрывались от ответного огня мирными жителями, добавили в управлении народной милиции.
«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сообщил официальный представитель милиции ДНР. Действия украинской стороны исключают соблюдение режима перемирия, добавил представитель ведомства.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.