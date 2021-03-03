Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Песков исключил отказ России от контактов с ЕС и США из-за санкций

Ведомости

Кремль не собирается прерывать международное сотрудничество российских правоохранительных органов из-за санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) и США против высокопоставленных российских чиновников, в том числе — генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно же, нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно же, не собираемся прерывать какие-то контакты, и, конечно же, наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду. Но в любом случае, конечно же, будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали», — ответил на вопрос, не поставят ли санкции, которые могут сказаться на Краснове, под угрозу безопасность россиян.

Песков добавил, что в Кремле подобные решения западных коллег считают «абсурдными», безосновательными и бессмысленными. «В этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение», — добавил пресс-секретарь.

Вчера ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова. Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.

Ранее по теме: США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных