Песков исключил отказ России от контактов с ЕС и США из-за санкций
Кремль не собирается прерывать международное сотрудничество российских правоохранительных органов из-за санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) и США против высокопоставленных российских чиновников, в том числе — генерального прокурора Игоря Краснова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь, конечно же, нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно же, не собираемся прерывать какие-то контакты, и, конечно же, наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду. Но в любом случае, конечно же, будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали», — ответил на вопрос, не поставят ли санкции, которые могут сказаться на Краснове, под угрозу безопасность россиян.
Песков добавил, что в Кремле подобные решения западных коллег считают «абсурдными», безосновательными и бессмысленными. «В этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение», — добавил пресс-секретарь.
Вчера ЕС и США друг за другом ввели против России санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова. Санкции США — двух последних, а также заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Против них ЕС ввел санкции ранее. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.