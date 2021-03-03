Песков исключил отказ России от контактов с ЕС и США из-за санкций

«Здесь, конечно же, нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно же, не собираемся прерывать какие-то контакты, и, конечно же, наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду. Но в любом случае, конечно же, будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали», — ответил на вопрос, не поставят ли санкции, которые могут сказаться на Краснове, под угрозу безопасность россиян.