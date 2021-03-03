США решили отказаться от политики свержения режимов
США откажутся от политики свержения недемократических режимов силовым способом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также рассказал, что в прошлом такие действия не дали желаемых результатов.
«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — заявил госсекретарь (цитата по ТАСС).
При этом Блинкен назвал главным геополитическим противником страны в XXI веке Китай, а Россия, по его словам, относится лишь к «серьезным вызовам».
«Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея», — отметил он.