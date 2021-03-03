США решили отказаться от политики свержения режимов

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — заявил госсекретарь (цитата по ТАСС).