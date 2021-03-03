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США решили отказаться от политики свержения режимов

Ведомости

США откажутся от политики свержения недемократических режимов силовым способом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также рассказал, что в прошлом такие действия не дали желаемых результатов. 

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — заявил госсекретарь (цитата по ТАСС). 

При этом Блинкен назвал главным геополитическим противником страны в XXI веке Китай, а Россия, по его словам, относится лишь к «серьезным вызовам». 

«Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея», — отметил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных