Грызлов заявил о провоцировании Украиной конфликта в Донбассе
Украинская сторона целенаправленно совершила ряд нарушений на линии соприкосновения с Донбассом, намеренно провоцируя военную эскалацию конфликта, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов, комментируя итоги заседания группы.
«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, для достижения мира в Донбассе Киеву необходимо начать с этим регионом политический диалог. Однако наблюдатели сейчас видят обстрелы со стороны Украины, подтягивание в данную область дополнительных сил и средств вооруженных сил, а также размещение боевой техники в жилых районах.
Грызлов добавил, что Донбасс не будет доверять Киеву, пока тот «держит курс на войну». Полпред также отметил, что ранее Украина отказалась от достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта на основе минских соглашений.
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) были провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже там были проведены референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.