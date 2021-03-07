В МИД Китая заявили о совместной с Россией борьбе с «политическим вирусом»
Пекин и Москва совместно борются с распространением политического вируса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», — цитирует его ТАСС.
Россия и КНР выступают против цветных революций, посягательств на свой суверенитет и политическую стабильность, а также намерены отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права, пояснил он. В современных условиях партнерские отношения Пекина и Москвы необходимы, добавил министр.
Ранее в феврале генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Китай и Россию главными угрозами НАТО и Евросоюза.