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Тихановская рассчитывает на встречу с Байденом в случае визита в США

Ведомости

Бывший кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется на организацию визита в США, в ходе которого состоялась бы встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Женеве Тихановская отметила, что организации препятствует пандемия коронавируса. По ее словам, США поддерживают движение Белоруссии к демократии и находятся в контакте с Тихановской.

Ранее Тихановская рассказала, что белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.

Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

Ранее по теме: Литва ответила на запрос об экстрадиции Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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