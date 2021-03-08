Тихановская рассчитывает на встречу с Байденом в случае визита в США

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.