Тихановская рассчитывает на встречу с Байденом в случае визита в США
Бывший кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется на организацию визита в США, в ходе которого состоялась бы встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции в Женеве Тихановская отметила, что организации препятствует пандемия коронавируса. По ее словам, США поддерживают движение Белоруссии к демократии и находятся в контакте с Тихановской.
Ранее Тихановская рассказала, что белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.
Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.