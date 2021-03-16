Песков не согласился с оценкой России Западом как «активной угрозы»

«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел. Россия не была и не является ничьим противником. Она не представляет угрозу ни для кого», — сказал он.