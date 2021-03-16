Песков не согласился с оценкой России Западом как «активной угрозы»
Россия не представляет угрозу для какой-либо страны мира, поэтому ее характеристика лидерами западных стран как «активной угрозы» не имеет отношения к реальности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел. Россия не была и не является ничьим противником. Она не представляет угрозу ни для кого», — сказал он.
Подобным образом Песков отреагировал на статью газеты The Guardian. Там говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует представить новую стратегию обороны и внешней̆ политики страны, предполагающую увеличение числа ядерных боеголовок на 40%. Отмечается также, что Лондон рассматривает Россию как одну из главных активных угроз безопасности государства.
Комментируя это, Песков отметил, что не будет давать оценку поведению британских властей по публикации в СМИ. Сначала в Кремле ознакомятся со стратегией, когда та будет обнародована, а затем проанализируют ее.
Также пресс-секретарь добавил, что Москва настроена доброжелательно по отношению к другим странам. «Как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, и мы хотим таких отношений», — резюмировал Песков.