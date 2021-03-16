Песков оценил возможность референдумов по выходу регионов из состава России
Желание любого российского региона провести референдум о выходе из состава страны будет нарушением Конституции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность постановки такого вопроса мы не обсуждаем», – сказал Песков.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.