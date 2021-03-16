Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», – говорится в сообщении.