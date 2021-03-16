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Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости

Киев потребовал от Москвы разъяснить обстоятельства нарушения украинского воздушного пространства российским вертолетом, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», – говорится в сообщении.

Погранслужба также проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства. По данным ведомства, российский вертолет нарушил украинскую границу примерно на 50 метров, после чего направился обратно на территорию России.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Он выразил надежду на поддержку альянса в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

Ранее по теме: НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных