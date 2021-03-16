Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Киев потребовал от Москвы разъяснить обстоятельства нарушения украинского воздушного пространства российским вертолетом, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», – говорится в сообщении.
Погранслужба также проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства. По данным ведомства, российский вертолет нарушил украинскую границу примерно на 50 метров, после чего направился обратно на территорию России.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Он выразил надежду на поддержку альянса в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.