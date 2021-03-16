В Госдуме назвали основные источники ложных сообщений о минировании в России

Подобные действия привели к возникновению «колоссального материального ущерба», разъяснил Пискарев. Это произошло вследствие того, что пришлось эвакуировать в целом 1,5 млн человек и размещать их. «Но не это главное. Главное — здесь люди просто были в панике», — резюмировал депутат.