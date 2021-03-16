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В Госдуме назвали основные источники ложных сообщений о минировании в России

Ведомости

Большинство ложных сообщений о минировании объектов в России приходят из других стран, включая Германию, Францию и США, заявил журналистам депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пискарева, в течение нескольких последних лет в России было зафиксировано порядка 16 тыс. ложных сообщений о минировании. В связи с этим «в опасности» оказались 50 тыс. учреждений.

Подобные действия привели к возникновению «колоссального материального ущерба», разъяснил Пискарев. Это произошло вследствие того, что пришлось эвакуировать в целом 1,5 млн человек и размещать их. «Но не это главное. Главное — здесь люди просто были в панике», — резюмировал депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных