В Госдуме назвали основные источники ложных сообщений о минировании в России
Большинство ложных сообщений о минировании объектов в России приходят из других стран, включая Германию, Францию и США, заявил журналистам депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«По данным, которые мы имеем, какие страны, откуда исходят эти угрозы и почему они исходят: Германия, Франция, конечно же, США, Бельгия, Голландия, Япония. Им важно дестабилизировать в стране ситуацию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пискарева, в течение нескольких последних лет в России было зафиксировано порядка 16 тыс. ложных сообщений о минировании. В связи с этим «в опасности» оказались 50 тыс. учреждений.
Подобные действия привели к возникновению «колоссального материального ущерба», разъяснил Пискарев. Это произошло вследствие того, что пришлось эвакуировать в целом 1,5 млн человек и размещать их. «Но не это главное. Главное — здесь люди просто были в панике», — резюмировал депутат.