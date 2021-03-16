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В США обвинили Россию в попытке помешать Байдену стать президентом США

Ведомости

Россия и Иран пытались вмешаться в ход президентских выборов в США в 2020 году, сообщает CNBC со ссылкой на рассекреченный доклад американского разведсообщества.

В документе говорится, что российские власти якобы приказали провести «операции, нацеленные на очернение кандидатуры президента [Джо] Байдена и демократической партии, а также на поддержку бывшего президента [Дональда] Трампа, пытаясь подорвать доверие общественности к электоральному процессу и усугубляя социально-политические разногласия в США».

Как утверждается в докладе, одной из основных тактик Москвы якобы стало использование подконтрольных лиц для распространения вводящей в заблуждение информации, которая потом публиковалась некоторыми американскими СМИ и гражданами, «в том числе близкими к Трампу и его администрации». Реализацией данного плана занимался «ряд российских государственных структур».

Иран, в свою очередь, «проводил многогранную секретную операцию по оказанию влияния, нацеленную на снижение шансов бывшего президента Трампа на переизбрание, хотя он напрямую не продвигал его оппонентов». При этом Иран также пытался подорвать доверие к избирательному процессу и власти в США.

В разведсообществе также подчеркнули, что Китай, который ранее подозревался в попытке расширить свое влияние на США, не проводил никаких операций, которые могли бы оказать влияние на исход президентских выборов. «Китай ищет стабильности в отношениях с США», — сказано в документе, Пекин предпочел не рисковать, чтобы не быть пойманным на вмешательстве в выборы.

Ранее в феврале Байден заявил, что в отличие от своего предшественника Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России», включая вмешательство в президентские выборы. Москва не раз отрицала подобные обвинения, называя из бездоказательными. и призывала США к активизации диалога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных