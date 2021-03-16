В США обвинили Россию в попытке помешать Байдену стать президентом США

В разведсообществе также подчеркнули, что Китай, который ранее подозревался в попытке расширить свое влияние на США, не проводил никаких операций, которые могли бы оказать влияние на исход президентских выборов. «Китай ищет стабильности в отношениях с США», — сказано в документе, Пекин предпочел не рисковать, чтобы не быть пойманным на вмешательстве в выборы.