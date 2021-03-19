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В Кремле ответили на вопрос о новой холодной войне

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Россия надеется на лучшее, но готова к худшему. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления экспертов о том, что мир ждет новая холодная война.

«Наблюдатели и специалисты зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему. Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина (президента США Джо) Байдена», — сказал Песков журналистам.

17 марта президент США в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия в сравнении с западными странами является «белой и пушистой». Глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. «Мы же открыты для переговоров, но с нами до сих пор никто не ведет никаких. Вот и отвечайте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — подчеркнул российский лидер.

Ранее по теме: Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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