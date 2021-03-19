В Кремле ответили на вопрос о новой холодной войне
Россия надеется на лучшее, но готова к худшему. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления экспертов о том, что мир ждет новая холодная война.
«Наблюдатели и специалисты зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему. Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина (президента США Джо) Байдена», — сказал Песков журналистам.
17 марта президент США в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия в сравнении с западными странами является «белой и пушистой». Глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. «Мы же открыты для переговоров, но с нами до сих пор никто не ведет никаких. Вот и отвечайте себе на вопрос, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный», — подчеркнул российский лидер.