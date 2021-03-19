В Кремле ответили на вопрос о новой холодной войне

«Наблюдатели и специалисты зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему. Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина (президента США Джо) Байдена», — сказал Песков журналистам.