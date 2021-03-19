Лукашенко пообещал белорусам других президентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут другие президенты, а также призвал набраться терпения, передает «БелТА».
«Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива компании «Молочный мир» в Гродно.
По его словам, мир «ошалел», люди в нем «потеряли ориентацию», а белорусам «надо быть ближе друг к другу».
«Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.
Достойными кандидатами на возможных выборах президента Белоруссии, по мнению Лукашенко, являются его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев, который возглавлял ведомство в разгар протестов оппозиции в августе-октябре 2020 г., а также губернатор этого региона Владимир Караник. «Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — объяснил свой выбор белорусский лидер.
9 августа прошлого года на президентских выборах в республике, согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты выборов не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, который продолжались вплоть до февраля 2021 года.
Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.