Лукашенко пообещал белорусам других президентов

«Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива компании «Молочный мир» в Гродно.