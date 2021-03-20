МИД Украины назвал «юридически ничтожным» запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Указ президента России Владимира Путина, предусматривающий запрет иностранным гражданам и компаниям на владение земельными участками в ряде районов Крыма, является юридически ничтожным, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
«Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он.
По словам Николенко, эти действия не останутся без оценки международного сообщества.