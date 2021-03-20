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МИД Украины назвал «юридически ничтожным» запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Ведомости

Указ президента России Владимира Путина, предусматривающий запрет иностранным гражданам и компаниям на владение земельными участками в ряде районов Крыма, является юридически ничтожным, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

«Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он.

По словам Николенко, эти действия не останутся без оценки международного сообщества.

В марте 2020 г. Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в ряде муниципальных образований Республики Крым и Севастополя. Как отмечают «РИА Новости», ограничения не затронули Симферополь, Джанкой, Красноперекопск и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных