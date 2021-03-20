МИД Украины назвал «юридически ничтожным» запрет иностранцам владеть землей в Крыму

В марте 2020 г. Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в ряде муниципальных образований Республики Крым и Севастополя. Как отмечают «РИА Новости», ограничения не затронули Симферополь, Джанкой, Красноперекопск и др.