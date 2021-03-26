Захарова назвала ложью слова Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО

«Все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, это неправда, это ложь», – сказала Захарова. Она отметила, что Москва предложила альянсу предметный разговор с привлечением экспертов, в том числе военных, а также не уходить в «политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры».