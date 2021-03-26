Захарова назвала ложью слова Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе Москвы от диалога с Брюсселем является ложью, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, это неправда, это ложь», – сказала Захарова. Она отметила, что Москва предложила альянсу предметный разговор с привлечением экспертов, в том числе военных, а также не уходить в «политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры».
«Все эти предложения на столе у господина Столтенберга. Можно переложить бумаги, найти их и в общем-то перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога», – резюмировала она.
Ранее Столтенберг заявил о сожалении НАТО относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания Совета Россия – НАТО, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать СРН, писал ТАСС.