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В России заявили о полном разрыве контактов с НАТО по военной линии

Ведомости

Контакты по военной линии между Россией и НАТО полностью оборваны, это является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем докладе отметил вину Москвы в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО».

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — сказал замглавы МИД.

«Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете», — добавил он.

16 марта Столтенберг заявил, что «дестабилизирующее» поведение России, в одном ряду с терроризмом, кибератаками и «подъемом» Китая, является вызовами для НАТО. Ранее президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс сказал, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе.

Ранее по теме: Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных