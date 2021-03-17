В России заявили о полном разрыве контактов с НАТО по военной линии
Контакты по военной линии между Россией и НАТО полностью оборваны, это является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем докладе отметил вину Москвы в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО».
«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — сказал замглавы МИД.
«Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете», — добавил он.
16 марта Столтенберг заявил, что «дестабилизирующее» поведение России, в одном ряду с терроризмом, кибератаками и «подъемом» Китая, является вызовами для НАТО. Ранее президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс сказал, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе.