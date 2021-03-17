В России заявили о полном разрыве контактов с НАТО по военной линии

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — сказал замглавы МИД.