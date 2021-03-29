Врио губернатора Пензенской области назначил новое временное правительство
Назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко произвел кадровые перестановки в правительстве, в результате которых постов лишились четыре бывших вице-премьеров Валерий Савин, Денис Бубнов, Юрий Денисов и Дмитрий Семенов.
Накануне Мельниченко подписал указ об отставке предыдущего правительства. Сегодня в ходе оперативного совещания, итоги которого приведены на сайте региональной администрации, он объявил о новых назначениях.
Так, Николай Симонов, который был председателем правительства Пензенской области, останется в этой должности. Сохранил пост и его первый заместитель Виктор Кувайцев. Он будет координировать вопросы реализации национальных проектов, а также сферы транспорта, строительства, ЖКХ, охраны окружающей среды, природопользования и лесного хозяйства. Таким образом, к курируемым им ранее структурам добавились также те, которыми занимался Дмитрий Семенов.
Лариса Рябихина, занимавшая пост вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства области, теперь будет заниматься вопросами организации деятельности аппарата губернатора и правительства и курировать сферу физкультуры и спорта в статусе вице-премьера. Ей перешли обязанности Валерия Савина.
Вячеслав Космачев останется зампредом правительства, но, помимо работы в области здравоохранения, ему добавятся вопросы труда, социальной защиты и демографии. Ранее эту область курировал Олег Ягов. Сам Ягов останется вице-премьером и будет координировать взаимодействие с органами местного самоуправления и силовыми ведомствами, со СМИ, с политическими и общественными объединениями. Кроме того, он продолжит отслеживать деятельность министерств образования, культуры и туризма, а также комитета по охране памятников истории и культуры и комитета по делам архивов.
Также Мельниченко поручил вице-премьеру Валерию Беспалову отвечать за промышленность, инновации, цифровое развитие и информационные технологии, связь, инвестиции и агропромышленный комплекс. Бывший вице-премьер Павел Маслов назначен начальником управления внутренней политики пензенской области.
Все эти должности чиновники получили временно. «Все эти решения носят абсолютно промежуточный характер. Дальше в процессе работы будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая идет отдача от их деятельности», — сказал Мельниченко.
Мельниченко был назначен врио губернатора указом президента России Владимира Путина. Новый временный глава региона с 2017 г. является председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также он представляет в Совфеде Пензенскую область.
23 марта Путин отправил в отставку губернатора региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Перед этим чиновник был арестован до 20 мая 2021 г. по обвинению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. После увольнения Белозерцева в отставку ушло правительство Пензенской области. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на 19 сентября.