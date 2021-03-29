Врио губернатора Пензенской области назначил новое временное правительство

Вячеслав Космачев останется зампредом правительства, но, помимо работы в области здравоохранения, ему добавятся вопросы труда, социальной защиты и демографии. Ранее эту область курировал Олег Ягов. Сам Ягов останется вице-премьером и будет координировать взаимодействие с органами местного самоуправления и силовыми ведомствами, со СМИ, с политическими и общественными объединениями. Кроме того, он продолжит отслеживать деятельность министерств образования, культуры и туризма, а также комитета по охране памятников истории и культуры и комитета по делам архивов.