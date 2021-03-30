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В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

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Санкции против России из-за присоединения Крыма делают «отличную рекламу» курортам полуострова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка. Он поблагодарил Австралию и Канаду за введение новых санкций.

«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — сказал Черняк. По его словам, до пандемии коронавируса Крым посетили граждане более 150 стран, многие из них узнали о полуострове именно из-за санкций. Черняк добавил, что ограничения не остановят развитие региона.

29 марта Канада ввела санкции против двух россиян и четырех российских компаний в связи с присоединением Крыма к России. Под ограничения попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Под новые ограничения также подпали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

30 марта Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела ответные экономические санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных