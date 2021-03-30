В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — сказал Черняк. По его словам, до пандемии коронавируса Крым посетили граждане более 150 стран, многие из них узнали о полуострове именно из-за санкций. Черняк добавил, что ограничения не остановят развитие региона.