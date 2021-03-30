В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции
Санкции против России из-за присоединения Крыма делают «отличную рекламу» курортам полуострова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка. Он поблагодарил Австралию и Канаду за введение новых санкций.
«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», — сказал Черняк. По его словам, до пандемии коронавируса Крым посетили граждане более 150 стран, многие из них узнали о полуострове именно из-за санкций. Черняк добавил, что ограничения не остановят развитие региона.
29 марта Канада ввела санкции против двух россиян и четырех российских компаний в связи с присоединением Крыма к России. Под ограничения попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Под новые ограничения также подпали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
30 марта Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела ответные экономические санкции.