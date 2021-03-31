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Счетная палата подала заявку на аудит ОЗХО, Интерпола и МАГАТЭ

Ведомости

Счетная палата подала тендерную заявку на проведение аудита Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Интерпола и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил председатель СП Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций», — сказал Кудрин, выступая с отчетом Счетной палаты на заседании в верхней палате парламента.

Он отметил, что это «повышает компетенции» СП и дает ей ознакомиться с «передовыми международными правилами», также это позволяет России «конкретно иметь доступ к работе этих организаций». «Сейчас мы ведем аудит организации ООН по промышленному развитию», — напомнил Кудрин.

Кудрин анонсировал первое в истории участие российской Счетной палаты в аудите международных организаций в своем интервью ТАСС в 2020 г. Он отмечал, что кроме названных выше организаций ведомство намерено принять участие проверке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО). По словам Кудрина, до этого со Счетной палатой опытом аудита международных организаций делились Китай, Чили и Филиппины, а подготовку осуществляли специалисты консалтинговой компании PwC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных