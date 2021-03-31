Счетная палата подала заявку на аудит ОЗХО, Интерпола и МАГАТЭ

«В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций», — сказал Кудрин, выступая с отчетом Счетной палаты на заседании в верхней палате парламента.