Счетная палата подала заявку на аудит ОЗХО, Интерпола и МАГАТЭ
Счетная палата подала тендерную заявку на проведение аудита Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Интерпола и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил председатель СП Алексей Кудрин в Совете Федерации.
«В настоящее время мы подали [документы на участие] в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций», — сказал Кудрин, выступая с отчетом Счетной палаты на заседании в верхней палате парламента.
Он отметил, что это «повышает компетенции» СП и дает ей ознакомиться с «передовыми международными правилами», также это позволяет России «конкретно иметь доступ к работе этих организаций». «Сейчас мы ведем аудит организации ООН по промышленному развитию», — напомнил Кудрин.
Кудрин анонсировал первое в истории участие российской Счетной палаты в аудите международных организаций в своем интервью ТАСС в 2020 г. Он отмечал, что кроме названных выше организаций ведомство намерено принять участие проверке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО). По словам Кудрина, до этого со Счетной палатой опытом аудита международных организаций делились Китай, Чили и Филиппины, а подготовку осуществляли специалисты консалтинговой компании PwC.