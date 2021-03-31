Песков рассказал подробности переговоров Путина с Меркель и Макроном

«Я к сожалению не могу подтвердить эту фразу из заявления Елисейского дворца о требовании. Нет, там никаких требований не было. Но именно речь шла о том, что обе стороны должны проявить ответственность. В этом контексте Путин говорил, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы Киев отказался от любых потенциальных замыслов по провокационным действия, которые чреваты уже достаточно серьезными последствиями могут быть», — отметил Песков.