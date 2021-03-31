Песков рассказал подробности переговоров Путина с Меркель и Макроном
Состоявшиеся 30 марта переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель не являются подменой минского формата, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Вчера поздно мы выпустили сообщение о трехсторонней телеконференции, которая состоялась между Путиным, Меркель и Макроном. Вы видели набор тем, которые обсуждались тремя лидерами. Это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились подробно», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
В целом, по словам представителя Кремля, на переговорах речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и о той «проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих соглашений». Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о том, что Елисейский дворец призвал Россию взять на себя обязательства по стабилизации перемирия на Донбассе.
«Я к сожалению не могу подтвердить эту фразу из заявления Елисейского дворца о требовании. Нет, там никаких требований не было. Но именно речь шла о том, что обе стороны должны проявить ответственность. В этом контексте Путин говорил, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы Киев отказался от любых потенциальных замыслов по провокационным действия, которые чреваты уже достаточно серьезными последствиями могут быть», — отметил Песков.
В контексте возможного проведения саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) на уровне лидеров стран представитель Кремля заметил, что «вряд ли стоит главам государств стоит встречаться для того, чтобы констатировать отсутствие продвижения, для того, чтобы выразить еще раз глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на линии разделения». Сейчас, по словам пресс-секретаря российского президента, должны активизировать работу политические советники.
Переговоры лидеров трех стран состоялись 30 марта. По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы главы государств затронули несколько тем, включая ситуацию на востоке Украины и вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо этого, Путин, Меркель и Макрон также обсудили развитие ситуации с пандемией коронавируса в мире, перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, события в Белоруссии, Ливии и Сирии.