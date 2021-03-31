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Песков рассказал подробности переговоров Путина с Меркель и Макроном

Ведомости

Состоявшиеся 30 марта переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель не являются подменой минского формата, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вчера поздно мы выпустили сообщение о трехсторонней телеконференции, которая состоялась между Путиным, Меркель и Макроном. Вы видели набор тем, которые обсуждались тремя лидерами. Это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились подробно», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

В целом, по словам представителя Кремля, на переговорах речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и о той «проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих соглашений». Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о том, что Елисейский дворец призвал Россию взять на себя обязательства по стабилизации перемирия на Донбассе.

«Я к сожалению не могу подтвердить эту фразу из заявления Елисейского дворца о требовании. Нет, там никаких требований не было. Но именно речь шла о том, что обе стороны должны проявить ответственность. В этом контексте Путин говорил, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы Киев отказался от любых потенциальных замыслов по провокационным действия, которые чреваты уже достаточно серьезными последствиями могут быть», — отметил Песков.

В контексте возможного проведения саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) на уровне лидеров стран представитель Кремля заметил, что «вряд ли стоит главам государств стоит встречаться для того, чтобы констатировать отсутствие продвижения, для того, чтобы выразить еще раз глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на линии разделения». Сейчас, по словам пресс-секретаря российского президента, должны активизировать работу политические советники.

Переговоры лидеров трех стран состоялись 30 марта. По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы главы государств затронули несколько тем, включая ситуацию на востоке Украины и вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо этого, Путин, Меркель и Макрон также обсудили развитие ситуации с пандемией коронавируса в мире, перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, события в Белоруссии, Ливии и Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных