Прокуратуру попросили проверить депутата Рашкина на коррупцию

«Считаю, что есть основания для проверки следующего: использование Валерием Федоровичем Рашкиным положения руководителя регионального отделения Всероссийского общественно-политического объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации», в результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы, что имеет признаки действий, подпадающих под ст. 159 ч4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев», — подчеркнул Локтев.