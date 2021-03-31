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Прокуратуру попросили проверить депутата Рашкина на коррупцию

Ведомости

Депутат Московской городской думы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить партию КПРФ и ее депутата Валерия Рашкина на причастность к коррупции. Об этом Локтев написал в Facebook.

Депутат Мосгордумы считает, что КПРФ могла присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов. Ранее его исключили из партии. Локтев, будучи членом фракции, совместно с коллегами Евгением Ступиным и Еленой Шуваловой потребовал предоставить Положение о фракции КПРФ в Мосгордуме. Документ, как заявляет депутат, долго скрывали.

«Прочитав полученный «документ», я был возмущен наличием в нем, по моему мнению, ряда противозаконных пунктов», — написал он.

В частности, Локтев обратил внимание на один из пунктов документа, который требует от депутатов, «не получающих зарплату, укреплять материальную базу московского отделения КПРФ». В этом он увидел «коррупционную составляющую и склонение к злоупотреблению должностными полномочиями».

«Считаю, что есть основания для проверки следующего: использование Валерием Федоровичем Рашкиным положения руководителя регионального отделения Всероссийского общественно-политического объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации», в результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы, что имеет признаки действий, подпадающих под ст. 159 ч4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев», — подчеркнул Локтев.

Свое исключение из партии Локтев объяснил несогласием участвовать в этой «схеме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных