Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доходы своей семьи в 2020 г.: согласно документу, они составили свыше $800 тыс., из которых $12 тыс. являются доходами непосредственно главы государства, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22,7 млн грн ($816 тыс. по курсу Национального банка Украины на 31 марта). Размер зарплаты, которую получил украинский президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. гривен ($12 тыс.), уточняется в сообщении.
Помимо этого, глава украинского государства задекларировал роялти в размере 4,63 млн гривен ($166 тыс.). Доходы семьи Зеленского от предоставления имущества на территории Украины в аренду за год составили 2,67 млн гривен ($96 тыс.), а в качестве процентов по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа она получила 442 тыс. гривен ($16 тыс.).
Супруга президента Елена Зеленская в 2020 г. получила зарплату и роялти в размере 953 тыс. гривен ($34 тыс.). Зеленский занимает должность президента Украины с 20 мая 2019 г.