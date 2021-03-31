Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2020 год

Помимо этого, глава украинского государства задекларировал роялти в размере 4,63 млн гривен ($166 тыс.). Доходы семьи Зеленского от предоставления имущества на территории Украины в аренду за год составили 2,67 млн гривен ($96 тыс.), а в качестве процентов по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа она получила 442 тыс. гривен ($16 тыс.).