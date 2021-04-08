В бундестаге оценили планы спецпосланника США по «Северному потоку — 2»

Издание Politico накануне со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона рассматривает проект как угрозу энергетической безопасности Европы и «крупное финансовое и геополитическое благо» для Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что задачей этого спецпредставителя будет «ездить и грозить». Имя спецпосланника пока не называлось.