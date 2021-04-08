В бундестаге оценили планы спецпосланника США по «Северному потоку — 2»
Переговоры с новым спецпосланником США, если его задачей является остановить «Северный поток — 2», обречены на провал. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Ели перед новым спецпредставителем стоит задача остановить "Северный поток 2", переговоры обречены на провал», — сказал Эрнст (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что «европейская энергетическая политика будет определяться в Европе»
«Позиция ЕС и федерального правительства Германии здесь по-прежнему ясна», — заметил Эрнст.
Издание Politico накануне со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона рассматривает проект как угрозу энергетической безопасности Европы и «крупное финансовое и геополитическое благо» для Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что задачей этого спецпредставителя будет «ездить и грозить». Имя спецпосланника пока не называлось.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.