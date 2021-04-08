Лавров оценил планы США о спецпосланнике по «Северному потоку — 2»
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров предположил, что спецпосланник США по газопроводу «Северный поток — 2», которого планирует назначить администрация американского президента Джо Байдена, будет «ездить и грозить».
«У них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток — 2». Будет просто ездить и всем грозить», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в Казахстане.
7 апреля издание Politico со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона рассматривает проект как угрозу энергетической безопасности Европы и «крупное финансовое и геополитическое благо» для Москвы.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.