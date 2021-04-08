Лавров оценил планы США о спецпосланнике по «Северному потоку — 2»

«У них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток — 2». Будет просто ездить и всем грозить», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в Казахстане.