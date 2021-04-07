США могут назначить спецпосланника для переговоров по «Северному потоку-2»

По данным издания, Минюст США в прошлом месяце официально утвердил как минимум два пакета санкций в отношении Nord Stream 2 AG — компании, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию трубопровода, и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Но пакеты еще не реализованы, отмечает издание. И пока неизвестно, включит ли администрация Байдена компанию Nord Stream 2 AG и Варнига в список субъектов, подпадающих под санкции. По плану администрация должна представить эти планы Конгрессу в мае этого года.