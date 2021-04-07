США могут назначить спецпосланника для переговоров по «Северному потоку-2»
Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
По данным издания, администрация президента США Джо Байдена пытается заблокировать почти завершенный проект, «который станет для Москвы крупным финансовым и геополитическим благом».
Вероятным кандидатом на пост спецпосланника издание называет близкого советника Байдена, экс-спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна. Он курировал международную энергетику при Бараке Обаме. Хохштейн в конце прошлого года ушел с поста в наблюдательном совете украинской компании «Нафтогаз».
По данным издания, Хохштейн пока не принял данное предложение. От комментариев изданию он отказался.
Politico отмечает, что назначение спецпосланника по вопросу «Северного потока — 2» — это часть кампании давления на Капитолийском холме, где сенаторы с обеих партий подталкивали администрацию Байдена к тому, чтобы фактически вывести из строя трубопровод, «пока не стало слишком поздно».
Член республиканской партии и сенатор Тед Круз задержал скорейшее подтверждение кандидатур Байдена на высшие должности в Госдепартаменте в рамках этих усилий, а другие сенаторы публично призвали администрацию ускорить принятие пакета санкций в отношении организаций, участвующих в строительстве трубопровода.
По данным издания, Минюст США в прошлом месяце официально утвердил как минимум два пакета санкций в отношении Nord Stream 2 AG — компании, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию трубопровода, и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Но пакеты еще не реализованы, отмечает издание. И пока неизвестно, включит ли администрация Байдена компанию Nord Stream 2 AG и Варнига в список субъектов, подпадающих под санкции. По плану администрация должна представить эти планы Конгрессу в мае этого года.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.