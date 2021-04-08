Кремль отреагировал на планы США назначить спецпосланника по «Северному потоку — 2»

«Конечно, подобный спецпредставитель по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран и т.д.» — сказал он.