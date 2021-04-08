Кремль отреагировал на планы США назначить спецпосланника по «Северному потоку — 2»
Намерение США назначить своего спецпосланника по газопроводу «Северный поток — 2» можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
«Конечно, подобный спецпредставитель по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран и т.д.» — сказал он.
На вопрос, не препятствует ли подобная инициатива США завершению проекта, Песков ответил, что на данный момент российские партнеры демонстрируют последовательность в своем желании закончить строительство газопровода и запустить его. Представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток — 2» «чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами».
7 апреля издание Politico со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона рассматривает проект как угрозу энергетической безопасности Европы и «крупное финансовое и геополитическое благо» для Москвы.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что такой спецпредставитель будет «ездить и грозить». Глава ведомства выразил мнение, что у США, возможно, после выхода из Договора по открытому небу высвободились сотрудники.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.