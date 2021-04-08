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Два чиновника задержаны на Кубани в рамках дела о взятках

Ведомости

Заместитель главы Каневского района и глава Щербиновского района Краснодарского края задержаны в рамках расследования уголовного дела о получении взяток первым заместителем директора департамента внутренней политики администрации региона, сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета (СК) России.

Первый замдиректора департамента правительства региона осенью 2020 г. сказала нескольким руководителям местных муниципальных образований передавать ей взятки «за общее покровительство и попустительство по службе», рассказали в СК. В итоге она получила от чиновников и их представителей примерно 1 млн руб. Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном и крупном размере). Имена задержанных СК не приводит.

Глава Каневского района, которым, согласно порталу исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, является Александр Герасименко, в октябре, ноябре и декабре 2020 г. передал представительнице администрации по 100 тыс. руб. «в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия». Чиновника арестовали, против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

При этом против главы Щербиновского района возбуждено дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). По версии следствия, он дважды передавал чиновнице из администрации края по 50 тыс. руб. «за общее покровительство и попустительство по службе». В настоящее время глава района задержан. Им, согласно официальному порталу, является Алексей Беликов. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных