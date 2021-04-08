Два чиновника задержаны на Кубани в рамках дела о взятках

Первый замдиректора департамента правительства региона осенью 2020 г. сказала нескольким руководителям местных муниципальных образований передавать ей взятки «за общее покровительство и попустительство по службе», рассказали в СК. В итоге она получила от чиновников и их представителей примерно 1 млн руб. Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном и крупном размере). Имена задержанных СК не приводит.