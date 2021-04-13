Песков исключил влияние политики на решение приостановить авиасообщение с Турцией

Вчера Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы.