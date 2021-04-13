Песков исключил влияние политики на решение приостановить авиасообщение с Турцией
Решение России приостановить авиасообщение с Турцией никак не связано с тем, что президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о принципиальном решении не признавать «аннексию» Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не имеет. Ситуация исключительно носит эпидемиологический характер. Связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли запрет на полеты в Турцию, помимо ковидной, политическую подоплеку в контексте того, что Турция поддерживает Украину.
Вчера Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы.
Накануне этого Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова.