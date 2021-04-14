На Украине прокомментировали разговор Путина и Байдена
Для властей Украины важно, что в ходе разговора президент США Джо Байден довел до президента России Владимира Путина позицию Соединенных штатов по эскалации на восточной границе Украины. Об этом сообщил «Укринформ» со ссылкой на постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — сказал Кислица. По его словам, нынешняя ситуация в регионе рассматривается «как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе».
Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.