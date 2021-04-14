Корабли Черноморского флота вышли в море на учения
Корабли Черноморского флота вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В море экипажи кораблей выполнят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени», – говорится в сообщении. В ходе учений отряд кораблей отработает различные задачи по предназначению, в мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.
Вчера министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе. В ответ на «угрожающую России военную деятельность альянса» приняты соответствующие меры. В частности, проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Войска показали способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны, подчеркнул министр.
Ранее Киев пожаловался на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Российское Минобороны официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений.