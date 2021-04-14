Корабли Черноморского флота вышли в море на учения

«В море экипажи кораблей выполнят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени», – говорится в сообщении. В ходе учений отряд кораблей отработает различные задачи по предназначению, в мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.