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Корабли Черноморского флота вышли в море на учения

Ведомости

Корабли Черноморского флота вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В море экипажи кораблей выполнят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени», – говорится в сообщении. В ходе учений отряд кораблей отработает различные задачи по предназначению, в мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.

Вчера министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе. В ответ на «угрожающую России военную деятельность альянса» приняты соответствующие меры. В частности, проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Войска показали способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны, подчеркнул министр.

Ранее Киев пожаловался на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Российское Минобороны официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений.

Ранее по теме: Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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