Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России

Он отметил, что за последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. Группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки.