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Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России

Ведомости

США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – сказал Шойгу.

Он отметил, что за последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. Группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки.

«Всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации», – подчеркнул Шойгу. По его словам, крупные мероприятия оперативной подготовки, которые альянс ежегодно проводит в Европе, имеют «явную антироссийскую направленность».

В ответ на «угрожающую России военную деятельность альянса» приняты соответствующие меры. В частности, проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», – резюмировал министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией военных сил на границе с Украиной является необоснованным и глубоко настораживающим. Он подчеркнул, что Россия должна положить конец военному конфликту на Украине и вокруг нее, а также прекратить провокации и начать немедленную деэскалацию. 

Ранее по теме: В НАТО назвали необоснованным военное усиление России на границе с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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