Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – сказал Шойгу.
Он отметил, что за последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. Группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки.
«Всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации», – подчеркнул Шойгу. По его словам, крупные мероприятия оперативной подготовки, которые альянс ежегодно проводит в Европе, имеют «явную антироссийскую направленность».
В ответ на «угрожающую России военную деятельность альянса» приняты соответствующие меры. В частности, проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», – резюмировал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией военных сил на границе с Украиной является необоснованным и глубоко настораживающим. Он подчеркнул, что Россия должна положить конец военному конфликту на Украине и вокруг нее, а также прекратить провокации и начать немедленную деэскалацию.