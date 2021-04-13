В НАТО назвали необоснованным военное усиление России на границе с Украиной
Наращивание Россией военных сил на границе с Украиной является необоснованным и глубоко настораживающим, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.
«Российское военное усиление является необоснованным, необъяснимым и глубоко настораживающим», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Россия должна положить конец военному конфликту на Украине и вокруг нее, а также прекратить провокации и начать немедленную деэскалацию. Генсек добавил, что НАТО продолжает призывать Москву «прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о скоплении российских войск возле украинской границы. По ее словам, вдоль восточной границы сконцентрировано более 40 тыс. войск и столько же — в Крыму.
При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития ситуации и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.